ISU Figure Skating / Twitter Российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова лидирует после ритм-танца на московском этапе Гран-при по фигурному катанию, который стартовал в пятницу на столичной арене "Мегаспорт"

ISU Figure Skating / Twitter

Российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова лидирует после ритм-танца на московском этапе Гран-при по фигурному катанию, который стартовал в пятницу на столичной арене "Мегаспорт".

Чемпионы Европы и призеры чемпионата мира показали результат выше мирового рекорда - 91,13 балла.

Второе место занимают Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (84,46), третьими идут Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (79,75). Обе пары также представляют Россию.

Ратифицированный Международным союзом конькобежцев (ISU) мировой рекорд по набранным баллам в ритм-танце принадлежит французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону (90,03).

Результат Синициной и Кацалапова не будет учтен, так как серия Гран-при из-за пандемии коронавируса проходит в формате национальных соревнований.

1⃣ It's 91.13 points for Victoria Sinitsina and Nikita Katsalapov ???????? to take the lead in the Ice Dance event after day 1! ????



Just take a look at [a part of] their beautiful routine ???? #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/g3yLUqGnID— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 20, 2020

Ранее ISU ввел новые правила для этапов Гран-при. В соревнованиях могут принять участие спортсмены, живущие или тренирующиеся в странах-хозяйках этапов, а также те фигуристы, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии.

Результаты Гран-при не занесут в мировой рейтинг, а баллы, показанные участниками соревнований, не будут учитываться в качестве технического минимума для чемпионатов.

Here we go! The Ice Dance event has just started with Elizaveta Khudaiberdieva and Egor Bazin ????????!



Here's how to watch the events ➡️ https://t.co/J4XFCjrnsn #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/jJYHqcr3J9— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 20, 2020

Произвольный танец фигуристы представят в субботу.