Фигуристка Анна Щербакова снялась с московского этапа Гран-при

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова снялась с московского этапа Гран-при, который стартует 20 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

"Фигуристка вынуждена сняться с соревнований из-за болезни, по медицинским показаниям", - говорится в сообщении.

Этап Гран-при в Москве пройдет с 20 по 22 ноября в "Мегаспорте". Ранее с турнира по причине травмы спины снялась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Вместо Медведевой в Москве выступит Елизавета Нугуманова. От России на домашний этап также заявлены одиночницы Анастасия Гулякова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

16-летняя Щербакова является двукратной победительницей этапов Гран-при, серебряным призером финала Гран-при (2019) и чемпионата Европы (2020), а также двукратной чемпионкой России. В нынешнем сезоне воспитанница тренера Этери Тутберидзе участвовала в двух этапах Кубка России в Сызрани и Сочи и выиграла оба старта.