Бразильский нападающий Халк, выступающий за китайский клуб "Шанхай СИПГ", в скором времени может вернуться в петербургский "Зенит". По информации португальского издания ABola, российский клуб наряду с местным "Порту" ведет борьбу за 34-летнего бразильского форварда.

Сообщается, что "Зенит" уже сделал официальное предложение футболисту, по которому зарплата Халка в петербургской команде составит 3 млн евро в год, тогда как португальцы готовы платить в два раза меньше.

Как считает газета, "Порту" вряд ли сможет посулить бразильцу более выгодный контракт, чем предложен "Зенитом", однако решение остается за самим футболистом. Возможно, его желание снова выступать за "драконов" отодвинет финансовый фактор на второй план.

Сам Халк ранее заявлял о намерении вернуться в Европу. Его соглашение с китайским клубом действует до 31 декабря 2020 года.

Бразилец выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 годы. Питерцы приобрели его за 40 млн евро, а затем перепродали китайцам 55,8 млн. В составе клуба с берегов Невы форвард по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Он также является победителем Лиги Европы в составе португальского "Порту".