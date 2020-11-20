Матчи чемпионата мира по хоккею вместо Минска может принять Москва

Накануне появилась информация о том, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) собирается перенести чемпионат мира по хоккею 2021 года из Минска в Москву.

По данным журналиста The Hockey News Райана Кеннеди, глава ИИХФ Рене Фазель направляется в РФ, чтобы встретиться с президентом Федерации хоккея России (ФХР) Владиславом Третьяком по этому поводу.

Согласно первоначальному сценарию, первенство планеты должно пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, однако европейские страны просят отнять турнир у Белоруссии из-за политической ситуации в этой стране. Отмечается, что Латвия в любом случае остается вторым организатором чемпионата.

Слухи о визите Фазеля в Москву прокомментировал вице-президент ИИХФ Калерво Куммола. Он отметил, что Россия - практически единственная страна, поддерживающая действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, после объявления победы которого на выборах начались протесты по всей стране и продолжаются уже четвертый месяц. Кроме того, его настораживает ситуация с коронавирусом в РФ.

"Это был бы абсурд, если бы Россия взяла на себя белорусскую часть чемпионата", - приводит вывод Куммолы MTV Uutiset.

Hockey News: Jääkiekon MM-kisoja ollaan siirtämässä Moskovaan - Kalervo Kummola toppuutteleehttps://t.co/HGncPDt9dw— MTV Jääkiekko (@mtvjaakiekko) November 19, 2020

ИИХФ должна принять официальное решение по турниру в ближайшие дни. По данным Куммолы, Третьяк сейчас находится в Цюрихе, так что, по крайней мере, Фазель еще не направляется в Россию для встречи с ним.

В конце августа президент ФХР заявлял, что Россия готова провести ЧМ-2021 в случае переноса турнира.