Грузинский спортсмен Морис Квителашвили занимает промежуточное первое место после короткой программы на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве. По итогам проката он чуть-чуть не добрал до сотни - 99,56 балла.

Он обошел в тройке лидеров российских фигуристов Петра Гуменника (96,26) и Михаила Коляду (93,34).

Отметим, что Квителашвили тренируется у прославленной наставницы Этери Тутберидзе. После снятия с соревнований из-за пневмонии Анны Щербаковой Морис стал ее единственным действующим учеником на Rostelecom Cup.

Произвольную программу мужчины представят в субботу.

Также в пятницу на московском турнире танцоры на льду представят ритм-танец, а пары и одиночницы - свои короткие программы.

Состав участников этапа Гран-при выглядит следующим образом:

Женщины: Елизавета Нугуманова, Анастасия Гулякова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Алена Косторная, Александра Трусова.

Мужчины: Евгений Семененко, Илья Яблоков, Артем Ковалев, Роман Савосин, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев.

Пары: Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Танцоры: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.