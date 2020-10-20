Feverpitch / DepositPhotos Перед матчем с "Наполи" в клубе АЗ почти два десятка зараженных коронавирусом

Feverpitch / DepositPhotos

Семнадцать представителей нидерландского футбольного клуба АЗ заразились коронавирусом, сообщает телеканал NOS.

16 октября пресс-служба АЗ объявила, что девять представителей команды (шесть игроков и три сотрудника клуба) сдали тесты на коронавирус с положительными результатами, а 20 октября выпустила заявление, в котором говорится уже о новых случаях заражения.

По информации источника, речь идет о восьми игроках основного состава. В данный момент руководство клуба обсуждает с Королевским футбольным союзом Нидерландов и УЕФА возможность проведения матча первого тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Наполи". Встреча "Наполи" - АЗ должна состояться 22 октября в Италии.

Сейчас АЗ занимает в чемпионате Голландии десятое место, имея в активе 4 очка. В последней встрече, которая прошла 17 октября, команда на своем поле сыграла вничью с "Венло" (2:2).