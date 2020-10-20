Футбольный клуб «Олимп-Долгопрудный» Сын главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова вратарь клуба ПФЛ "Олимп-Долгопрудный" Станислав Черчесов-младший чувствует себя нормально после проведенной операции, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба

Футбольный клуб «Олимп-Долгопрудный»

Сын главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова вратарь клуба ПФЛ "Олимп-Долгопрудный" Станислав Черчесов-младший чувствует себя нормально после проведенной операции, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.

Черчесов-младший в воскресном матче с московской "Родиной" получил удар коленом в челюсть в столкновении с игроком соперника, после чего был госпитализирован в больницу, где ему были диагностированы сотрясение мозга и перелом челюсти.

"Сегодня утром состоялась операция, которую провел заведующий кафедрой челюстно-лицевой и пластической хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова и директор центра - доктор медицинских наук, профессор Алексей Юрьевич Дробышев, - говорится в материале. - В ходе операции были проведены репозиция отломков, остеосинтез мыщелкового отростка нижней челюсти слева и тела нижней челюсти при помощи титановых минипластин и минивинтов.

Говоря простыми словами, врачи центра успешно восстановили челюсть Станислава, и ему теперь остается только поправиться и вернуться в строй!

Сейчас наш вратарь уже пришел в себя после операции, чувствует себя нормально, поддерживает связь с нашим врачом и, конечно, передает привет всем из больничной палаты".

Также отмечается, что футболист сможет приступить к тренировкам ориентировочно через четыре недели.