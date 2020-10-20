Количество участников Лиги чемпионов планируют увеличить

Формат проведения группового этапа футбольной Лиги чемпионов может измениться с сезона-2024/25, сообщает британское издание Telegraph.

По информации источника, реформа турнира предполагает увеличение числа клубов в групповом этапе с 32 до 36. Существует вариант, что команды поделят на шесть групп, где каждая проведет по десять встреч.

Также рассматривается возможность применения системы посева, при которой каждая команда сыграет по десять матчей с разными соперниками.

Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21 начнется сегодня. В нем примут участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. Два лучших клуба каждого квартета выйдут в 1/8 финала, занявшие третьи места команды сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, Россия впервые будет представлена на групповой стадии Лиги чемпионов тремя клубами - "Зенитом", "Локомотивом" и "Краснодаром".