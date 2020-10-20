TampicososTV / twitter.com Мексиканский реслер Луис Анхель Салазар, выступающий под псевдонимом "Воздушный Принц", умер на ринге от сердечного приступа

TampicososTV / twitter.com

Мексиканский реслер Луис Анхель Салазар, выступающий под псевдонимом "Воздушный Принц", умер на ринге от сердечного приступа. Спортсмен сперва провел несколько эффектных приемов, затем пропустил серию ударов от своего оппонента и внезапно упал на ринг.

Несмотря на страшную картину, участники боя подумали, что 26-летний реслер исполнял сюжетную роль и продолжили поединок.

Судья сразу же подполз к рухнувшему на ринг "Принцу" и через минуту прекратил матч. Бригада скорой помощи мгновенно выбежала на площадку, но спасти Салазара не удалось.

Príncipe Aéreo, luchador que recibe dos pierrothazos, se desvanece y pierde la vida durante una lucha en la Arena San Juan Pantitlán de EdoMex. QEPD. pic.twitter.com/poWHxzQ7W9— Tampicosos????⚫ #QuédateEnCasa???? (@TampicososTV) October 18, 2020

Соболезнования родным и близким "Воздушного Принца" выразил промоушн и коллеги по цеху, отмечает РИА Новости.