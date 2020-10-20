Мексиканский реслер Луис Анхель Салазар, выступающий под псевдонимом "Воздушный Принц", умер на ринге от сердечного приступа
 
Мексиканский реслер Луис Анхель Салазар, выступающий под псевдонимом "Воздушный Принц", умер на ринге от сердечного приступа
TampicososTV / twitter.com

Мексиканский реслер Луис Анхель Салазар, выступающий под псевдонимом "Воздушный Принц", умер на ринге от сердечного приступа. Спортсмен сперва провел несколько эффектных приемов, затем пропустил серию ударов от своего оппонента и внезапно упал на ринг.

Несмотря на страшную картину, участники боя подумали, что 26-летний реслер исполнял сюжетную роль и продолжили поединок.

Судья сразу же подполз к рухнувшему на ринг "Принцу" и через минуту прекратил матч. Бригада скорой помощи мгновенно выбежала на площадку, но спасти Салазара не удалось.

Соболезнования родным и близким "Воздушного Принца" выразил промоушн и коллеги по цеху, отмечает РИА Новости.