Хоккейный Клуб СКА / YouTube Ротенберг не исключил, что может стать главным тренером СКА на постоянной основе

Хоккейный Клуб СКА / YouTube

Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг, который несколько раз в руководил армейской командой в регулярном чемпионате КХЛ, не исключил, что однажды он на постоянной основе может занять должность главного тренера клуба.

"Как показала нынешняя ситуация, никогда не говори никогда. Опять-таки мы возвращаемся к нашей философии: идти к победе в любых обстоятельствах. И наш результат не зависит только от меня или от кого-то другого. У нас системный подход. Все, что нужно для победы, мы сделаем вместе, - приводит слова Ротенберга "Фонтанка". - Вы хотите услышать от меня "да" или "нет", но здесь нет такого ответа. Я еще раз отвечу: никогда не говори никогда".

Перестановки на тренерском мостике СКА связаны со случаями заражения коронавирусом среди игроков и представителей тренерского штаба клуба. При Ротенберге СКА провел семь матчей и одержал две победы.

После дебютной встречи 39-летний специалист пообщался с журналистами, что не осталось без внимания известного футбольного комментатора Василия Уткина, который деликатно обратил внимание на умственные способности говорящего.