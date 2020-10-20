Большинство гимнастов, тренирующихся на федеральной подмосковной базе "Озеро Круглое", не приедут в Пензу на чемпионат России из-за опасения заразиться коронавирусом.

"Из основного состава сборной на чемпионат России никто не приедет, из первой десятки никого не будет точно, - сказала ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко. - Те же Давид Белявский и Сергей Найдин сами отказались туда ехать. А Артур Далалоян, Никита Нагорный сейчас готовятся к турниру в Японии".

"Люди боятся заразиться коронавирусом. Нужно добраться с базы до Казанского вокзала, ехать до Пензы поездом, там жить в гостинице... Везде места большого скопления людей, где можно схватить вирус. А если человек заразится и тяжело перенесет болезнь, то ему будет очень сложно вернуть прежнюю форму", - заключает тренер.

Международный турнир в Токио пройдет 8 ноября. В нем примут участие по восемь спортсменов (по четыре мужчины и женщины) из Японии, России, Китая и США. В состав российской команды вошли Нагорный, Далалоян, Дмитрий Ланкин, Алексей Ростов, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Елена Герасимова и Яна Ворона.

Мужской чемпионат России и первенство страны состоятся в пензенском Дворце спорта "Буртасы" с 28 октября по 1 ноября, женщины и юниорки будут бороться за медали с 4 по 8 ноября. Из-за сложной эпидемиологической обстановки организаторы приняли решение проводить соревнования без зрителей.