Pixabay.com Британские и американские официальные лица назвали номер подразделения российской военной разведки, которое осуществляло кибератаки с различными целями, одной из которых являлось срыв Олимпиады и Паралимпиады в Токио

Pixabay.com

Британские и американские официальные лица назвали номер подразделения российской военной разведки, которое осуществляло кибератаки с различными целями, одной из которых являлось срыв Олимпиады и Паралимпиады в Токио.

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В обвинительном заключении Министерства юстиции США говорится, что шесть членов подразделения сыграли ключевую роль в нападениях на цели, начиная с зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее и заканчивая французскими выборами 2017 года. Данные обвинения уже предъявлены подозреваемым.

"ФБР неоднократно предупреждало, что Россия является умелым киберпротивником, и информация, представленная в этом обвинительном заключении, еще раз показывает всепроникающую и разрушительную кибердеятельность России", - сказал заместитель директора ФБР Дэвид Боудич, слова которого приводит Reuters.

Британские официальные лица заявили, что хакеры также провели операции против организаторов токийских Игр 2020 года, которые в итоге были перенесены из-за вспышки коронавируса.

"Действия ГРУ против Олимпийских и Паралимпийских игр циничны и безрассудны. Мы осуждаем их самым решительным образом", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Россию не допустили до участия в Играх-2020 из-за череды допинговых скандалов. Право выступить на соревнованиях могли получить только российские атлеты, доказавшие свою "чистоту", и только под нейтральным флагом и без гимна.