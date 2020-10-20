Клуб КХЛ "Амур" из Хабаровска произвел обмен с "Авангардом", в результате которого состав омичей пополнил 27-летний нападающий Наиль Якупов. "Амур" в результате сделки получил денежную компенсацию. В "Авангарде" Якупов будет выступать под 65-м номером, сообщает официальный сайт омичей.
В мае 2020 года Якупов перешел из питерского СКА в подольский "Витязь", но, не сыграв ни одного матча за подмосковный клуб, пополнил состав "Амура".
В нынешнем сезоне Наиль провел за дальневосточный коллектив 15 матчей, в которых набрал 7 (1 шайба + 6 результативных передач) очков.
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Якупов также имеет опыт выступлений в НХЛ. В 2012 году он на драфте был выбран под первым номером "Эдмонтоном", в котором провел четыре сезона. Якубов считался восходящей звездой НХЛ, однако не смог стать лидером в канадском клубе.
Нападающий затем пробовал свои силы в "Сент-Луисе" и "Колорадо", но, не сумев реализовать свой потенциал, решил вернуться в Россию.
⚡"Авангард" и "Амур" совершили обмен, в результате которого состав нашей команды пополнил 27-летний нападающий Наиль Якупов. Хабаровский клуб получит денежную компенсацию: https://t.co/jlVeu4tcx3 pic.twitter.com/pv3vEQVEOn— ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 20, 2020