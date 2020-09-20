Фото: 3NEWS В дорожно-транспортном происшествии погибли восемь футболистов одной из молодежных команд в Гане

Фото: 3NEWS

В дорожно-транспортном происшествии погибли восемь футболистов одной из молодежных команд в Гане, сообщает Sports World Ghana.

По информации источника, автобус, в котором ехали спортсмены, упал в реку. Утверждается, что водитель транспортного средства не справился с управлением.

Трагедия произошла в муниципальном округе Оффинсо района Ашанти. Команда ехала на регистрацию для участия в молодежной футбольной лиге.

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После того как автобус оказался в реке, к месту происшествия бросились местные жители, которые в силу своих возможностей и квалификации оказали первую помощь выжившим.

Шесть молодых людей скончались на месте, еще двое позднее скончались в больнице. Четверо футболистов в данный момент находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни. 24 человека госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает.