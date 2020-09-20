Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" взял в аренду валлийского нападающего испанского "Реала" Гарета Бэйла. Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт лондонской команды.

"Приятно вернуться в особенный клуб, - сказал футболист. - Здесь я сделал себе имя. "Тоттенхэм" - замечательный клуб, с потрясающими фанатами. Надеюсь, теперь смогу набрать форму и помочь команде выигрывать трофеи. Когда покидал "Тоттенхэм", думал, что буду рад сюда вернуться. Сейчас появилась возможность, и я чувствую, что это лучшее время для возвращения. Я голоден до побед и мотивирован".

Бэйл выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год. Его переход в "Реал" стал на тот момент самым дорогим трансфером в истории, мадридский клуб заплатил за него 101 млн евро. В составе "шпор" он стал победителем Кубка английской лиги, признавался лучшим футболистом Премьер-лиги по итогам сезона.

За "Реал" Бэйл провел 251 матч, забил 105 мячей и сделал 68 результативных передач. С мадридской командой он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.