Хорватский нападающий Марио Манджукич будет зарабатывать в московском "Локомотиве" четыре миллиона евро за сезон, сообщает итальянский журналист Николо Скира в Twitter.

Источник утверждает, что 34-летний футболист уже договорился с российским клубом о двухлетнем контракте и осталось лишь утрясти формальности. Манджукич должен перейти в стан "железнодорожников" на правах свободного агента. Последним клубом форварда был катарский "Аль-Духаил", за который он выступал с 2019 года.

Mario #Mandžukić is getting closer and closer to #LokomotivMoscow. Former Juventus and Bayern Munich striker agreed personal terms for a contract until 2022 (€4M/year). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 20, 2020

На прошлой неделе в российских СМИ сообщалось, что "Локомотив" согласовал размер зарплаты Манджукича, которая составит 2,7 миллионов евро в год без учета бонусов.

Ранее Манджукич защищал цвета "Ювентуса" (2015-2019), в составе которого он забил 44 мяча в 162 матчах, стал четырехкратным чемпионом Италии и трижды выиграл Кубок страны.

Хорват также выступал в мадридском "Атлетико", мюнхенской "Баварии", немецком "Вольфсбурге", загребском "Динамо" и "Загребе". В активе Манджукича 33 гола в 89 матчах за сборную Хорватии, вместе с которой он стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.