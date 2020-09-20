Специалисты сборной России по биатлону не собираются прибегать к маскировке фторсодержащих веществ при подготовке лыж к соревнованиям.

С нового сезона в лыжных видах спорта вступает в силу запрет на использование фторсодержащих веществ при подготовке инвентаря. При этом аппарат, проверяющий лыжи на содержание фтора, до сих пор не представлен. Норвежские специалисты ранее высказали опасение, что конкуренты могут попытаться замаскировать фтор при подготовке лыж.

- Лыжный спорт будет отброшен на 20 лет назад из-за запрета на порошки фтора



"Если будет хороший прибор, никто шалить не будет, - сказал главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский ТАСС. - Дисквалификация никому не нужна, мы должны работать честно. Есть фирмы, которые занимаются бесфторовыми смазками, с ними и будем сотрудничать. Это же касается и пластика, сейчас есть фирмы, которые предоставляют его без фтора. Все должно быть прозрачно. Российская сторона в этом плане шалить не собирается".

Устройство по выявлению фторсодержащих веществ должны были протестировать на этой неделе, но его презентация была перенесена на неопределенный срок. "В конце сентября в Германии планировалась апробация, но несколько дней назад ее отменили, поэтому ситуация с фтором непонятная. Я не исключаю, что на этот сезон останется все, как было раньше", - заметил Польховский.

К слову, в сборной Германии пригрозили бойкотом Кубка мира, если международные федерации по биатлону и лыжным видам спорта не решат вопрос с тестированием на фтор до конца ноября, когда начнется зимний сезон.