Президент США Дональд Трамп поздравил американского бойца ММА Колби Ковингтона с победой над соотечественником Тайроном Вудли на турнире UFC в Лас-Вегасе, сообщает телеканал ESPN.

32-летний Ковингтон нокаутом в пятом раунде победил 38-летнего Вудли в главном поединке вечера. После боя Ковингтон давал интервью, во время которого ему позвонил Трамп и поздравил его с победой.

"Ты великий боец. Ты победил легко, не знаю, как ты это делаешь. Поздравляю, мне хотелось смотреть твой поединок. Ты был прекрасен. Я горжусь тобой. Только что я выступал перед публикой, передо мной стояло 35 тысяч человек. Потом я сказал, что хочу отправиться домой и посмотреть бой Колби. Горжусь тобой, ты жесткий парень. Я твой болельщик, а ты - мой", - приводит слова Трампа MMA Fighting.

Ковингтон провел в смешанных единоборствах 18 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения, в активе Вудли 19 побед и шесть поражений в ММА.