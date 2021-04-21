Спонсируемый "Газпромом" "Шальке-04" впервые за 33 года вылетел из Бундеслиги

FC Schalke 04 / twitter.com

Футбольный клуб "Шальке-04" впервые за 33 года вылетел во второй по силе дивизион чемпионата Германии по итогам матча 30-го тура Бундеслиги.

Во вторник команда из Гельзенкирхена в гостях при пустых трибунах проиграла "Арминии" из Билефельда со счетом 0:1 и потеряла даже теоретические шансы остаться в элите. В составе победителей единственный гол провел 33-летний немецкий форвард Фабиан Клос.

За четыре тура до конца чемпионата клуб идет на последнем, 18-м месте в турнирной таблице. От края зоны вылета его теперь отделяют непреодолимые 13 очков, столько же баллов игрокам "Шальке-04" удалось набрать за весь сезон.

Действующим победителем и лидером немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 является мюнхенская "Бавария" (71 очко) которая еще на шаг приблизилась к чемпионству, оторвавшись от идущего вторым "Лейпцига" (61) на десять баллов.