Футбольный клуб "Шальке-04" впервые за 33 года вылетел во второй по силе дивизион чемпионата Германии по итогам матча 30-го тура Бундеслиги.
Во вторник команда из Гельзенкирхена в гостях при пустых трибунах проиграла "Арминии" из Билефельда со счетом 0:1 и потеряла даже теоретические шансы остаться в элите. В составе победителей единственный гол провел 33-летний немецкий форвард Фабиан Клос.
За четыре тура до конца чемпионата клуб идет на последнем, 18-м месте в турнирной таблице. От края зоны вылета его теперь отделяют непреодолимые 13 очков, столько же баллов игрокам "Шальке-04" удалось набрать за весь сезон.
+++ ABPFIFF +++#S04 | #DSCS04 pic.twitter.com/xKMzb5ob8V— FC Schalke 04 (@s04) April 20, 2021
Действующим победителем и лидером немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 является мюнхенская "Бавария" (71 очко) которая еще на шаг приблизилась к чемпионству, оторвавшись от идущего вторым "Лейпцига" (61) на десять баллов.
"Шальке-04" непрерывно играл в бундеслиге с сезона-1991/92. Команда вылетала из высшей лиги в сезоне-1987/88, после чего провела три сезона во втором дивизионе. Титульным спонсором клуба является ПАО "Газпром". Срок партнерского соглашения истекает летом 2022 года.