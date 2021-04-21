"Крылья Советов" вышли в финал Кубка России

ФК "Крылья Советов" Самара

Самарский клуб "Крылья Советов" из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) стал первым финалистом розыгрыша Кубка России по футболу.

Команда второго по силе дивизиона страны в серии послематчевых пенальти переиграла в Грозном местный "Ахмат", представляющий Премьер-лигу.

Основное время игры завершилось со счетом 0:0, а в серии 11-метровых визитеры уверенно победили 4:1. У самарцев два пенальти отразил Евгений Фролов, появившийся на поле в компенсированное время вместо Ивана Ломаева.

"Крылья Советов" вышли в финал национального кубка впервые с 2004 года и во второй раз в истории. 17 лет назад команда уступила в решающем матче как раз "Тереку" (0:1), ныне переименованному в "Ахмат".

Мы - "Крылья" и мы в ФИНАЛЕ КУБКА РОССИИ! ???????????? pic.twitter.com/KsE4hpo58s — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) April 21, 2021

Финал Кубка России нынешнего розыгрыша состоится 12 мая на стадионе "Нижний Новгород". Вторым финалистом станет победитель столичного дерби между "Локомотивом" и ЦСКА.

Команда второго по силе дивизиона в четвертый раз вышла в финал Кубка России. Ранее подобного успеха добивались "Терек" (2004), подмосковные "Химки" (2005) и владикавказская "Алания" (2011).