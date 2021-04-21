Хоккеисты ЦСКА сравняли счет в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина

sandman86 / DepositPhotos

Московский ЦСКА превзошел омский "Авангард" во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сравняв счет в противостоянии до четырех побед (1-1).

Встреча на "ЦСКА-Арене" завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Максим Шалунов (36'), Антон Слепышев (44') и Александр Попов (48').

Шведский вратарь армейцев Ларс Юханссон отразил 20 бросков и провел рекордный для КХЛ седьмой матч "на ноль" в одном розыгрыше Кубка Гагарина.

В первой игре омский клуб одержал гостевую победу со счетом 4:1. Серия продолжится 22 апреля на арене в подмосковной Балашихе, где омичи проводят свои домашние матчи.

Главные события 2-й игры Финала Кубка Гагарина - в обзоре за 60 секунд. pic.twitter.com/kfzpgeBBen — КХЛ (@khl) April 21, 2021

ЦСКА является победителем регулярного чемпионата и действующим обладателем Кубка Гагарина, а "Авангард" еще никогда его не выигрывал.

Эти команды играли в последнем проведенном финале плей-офф в сезоне-2018/19, тогда армейцы выиграли серию со счетом 4-0 и впервые стали обладателями трофея. В сезоне-2019/20 турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.