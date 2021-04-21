Артемий Панарин

New York Rangers / YouTube

Лидер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин Артемий Панарин, скорее всего, не сыграет в составе национальной сбоиной на ближайшем чемпионате мира, даже если его клуб не попадет в розыгрыш Кубка Стэнли. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс" .

Причина - тяжелый сезон и нервная ситуация вокруг фигуры форварда в связи с скандальными высказываниями Андрея Назарова.

При этом, как отмечает источник, в сборной России рассматривают его кандидатуру для участия в турнире и уже обращались по этому поводу к нападающему.Однако, по предварительным данным, 29-летний Панарин не планирует приезжать на ЧМ-2021 в Латвию.

"Рейнджерс" занимают пятое место в Восточном дивизионе НХЛ после 45 матчей. В нынешнем сезоне Панарин провел 34 матча и набрал 52 (16+36) очка.

Happy Bread, happy life. ☝️ pic.twitter.com/JmoeL0RHxy — New York Rangers (@NYRangers) April 20, 2021

Напомним, что ранее экс-тренер "Витязя" Андрей Назаров обвинил Панарина, выступавшего в 2011 году за подмосковный клуб, в нападении на девушку в баре в Риге . Хоккеист брал вынужденный "отпуск" и пропустил несколько матчей "Рейнджерс", а потом вернулся в состав команды из Нью-Йорка.

Клуб и НХЛ поддержали его, сочтя обвинения сфальсифицированными. В заявлении клуба интервью Назарова было названо очевидной тактикой запугивания, направленной против хоккеиста за его откровенные высказывания о последних политических событиях в России. Имеется в виду поддержка Панариным оппозиционного политика Алексея Навального и критика президента Владимира Путина . Назаров же является ярым поборником существующего порядка и неоднократно призывал карать инакомыслящих .

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. С учетом ковидных ограничений, предполагающих карантин, в турнире, скорее всего, смогут принять участие только энхаэловцы, которые не попадут в розыгрыш Кубка Стэнли. Североамериканская лига не намерена запрещать игрокам играть в Латвии и за свои сборные.