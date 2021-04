Европейская футбольная Суперлига развалилась через два дня после создания

Организаторы европейской футбольной Суперлиги в ночь на среду по московскому времени выступили с заявлением о приостановке и преобразовании проекта в связи с выходом из него клубов английской Премьер-лиги.

Революция богатейших клубов континента, не пожелавших делиться доходами с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), потерпела сокрушительное поражение.

Катализатором распада послужил выход из состава Суперлиги под давлением футбольной общественности английских клубов "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси". Проект также собирались покинуть итальянские "Милан" и "Интер", а испанская "Барселона" вроде бы и не собиралась его поддерживать.

"В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры о преобразовании проекта, не отказываясь от наших целей подарить болельщикам наилучший опыт и в то же время увеличить солидарные выплаты всей футбольной общественности", - говорится в заявлении пресс-службы турнира.

