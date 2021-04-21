Европейская футбольная Суперлига развалилась через два дня после создания

European Super League

Организаторы европейской футбольной Суперлиги в ночь на среду по московскому времени выступили с заявлением о приостановке и преобразовании проекта в связи с выходом из него клубов английской Премьер-лиги.

Революция богатейших клубов континента, не пожелавших делиться доходами с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), потерпела сокрушительное поражение.

Катализатором распада послужил выход из состава Суперлиги под давлением футбольной общественности английских клубов "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси". Проект также собирались покинуть итальянские "Милан" и "Интер", а испанская "Барселона" вроде бы и не собиралась его поддерживать.

"В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры о преобразовании проекта, не отказываясь от наших целей подарить болельщикам наилучший опыт и в то же время увеличить солидарные выплаты всей футбольной общественности", - говорится в заявлении пресс-службы турнира.

Confirmed: Super League on pause after English clubs' exodus



"Given the current circumstances, we shall reconsider the most appropriate steps to reshape the project" pic.twitter.com/nSSwmMr5VS — Rob Harris (@RobHarris) April 20, 2021

"Суперлига Европы убеждена, что текущее положение дел в европейском футболе требует изменений. Мы предлагаем новый турнир, потому что действующая система не работает. Несмотря на уход английских клубов, которые были вынуждены пойти на это под давлением, мы уверены, что наше предложение полностью соответствует законам и нормам Европы, что и было подтверждено решением суда о защите Суперлиги от действий третьих сторон", - добавили организаторы.

О создании Суперлиги Европы было объявлено два дня назад. Клубами-основателями выступили "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан".