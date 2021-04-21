Стриминговая платформа Netflix снимает фильм про пловчиху Юсру Мардини, получившую всемирную известность после побега из Сирии и выступления на Олимпийских играх 2016 года

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Стриминговая платформа Netflix снимает фильм про пловчиху Юсру Мардини, получившую всемирную известность после побега из Сирии и выступления на Олимпийских играх 2016 года за сборную беженцев, и ее сестру Сару.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Arab News , Юсру и Сару сыграют ливанские актрисы Манал и Натали Исса, которые также являются сестрами. Съемки фильма пройдут в Великобритании, Турции и Бельгии.

Режиссером ленты, которая должна выйти в 2022 году, станет египтянка Салли аль-Хусейни. Ее дебютный фильм "Мой брат Дьявол" попал в конкурсные программы Берлинского международного кинофестиваля и фестиваля "Сандэнс" (США).

Юсра и Сара Мардини сбежали из Сирии в августе 2015 года после того, как во время гражданской войны был разрушен их дом. Они добрались до Турции и решили незаконно переправиться на моторной лодке в Грецию, однако посреди Эгейского моря у лодки заглох мотор и она начала наполняться водой.

Сестры оказались среди немногих, кто умел плавать, они несколько часов тащили лодку с 18 беженцами, пока не добрались до берегов Греции.

На Олимпиаде 2016 года Юсра приняла участие в соревнованиях по плаванию и стала знаменосцем команды беженцев на открытии Игр. Несмотря на то, что девушка не смогла подняться выше 40-го места в квалификационных заплывах, она приобрела популярность среди зрителей.