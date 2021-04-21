Пожизненно отстраненный арбитр Вилков пожаловался на невыносимую травлю

Ailura / wikimedia.org

Футбольный арбитр Михаил Вилков заявил о том, что постоянно подвергается обструкции после пожизненного отстранения от работы на матчах Российской Премьер-Лиги. Спортивный антигерой выступил с заявлением о невыносимости бытия, передает "Интерфакс" .

"Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня. Если вам от этого станет легче, то можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, - это невыносимо. Это просто травля!" - приводит слова Вилкова портал "Чемпионат" .

Вилков сетует на то, что его коллег регулярно оскорбляют в соцсетях, " а в некоторых городах даже помойки называют в честь судей".

"Разве это нормально?" - задается вопросом он.

Ранее на этой неделе председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц пожизненно отстранил арбитра Вилкова от футбольной деятельности. Последней каплей стала его работа на игре 26-го тура между "Локомотивом" и "Ростовом" (4:1). По окончании игры были поставлены под сомнение целесообразность назначения пенальти в пользу "Локомотива" и удаления игрока "Ростова".