Федерация волейбола ждет разрешения WADA на проведение чемпионата мира в РФ

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Генеральный директор Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо в ходе инспекционного визита в Санкт-Петербург заявил, что он с осторожным оптимизмом ждет разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA) на проведение в России чемпионата мира 2022 года.

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции WADA, согласно которым России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.

Азеведо констатировал, что значительная часть подготовительных процессов к ЧМ-2022 в России, которые начались в 2018 году, уже завершена. Работа над подготовкой турнира продолжается, в то же время FIVB ждет вердикта WADA.

"Мы ждем финального решения WADA по поводу данного мероприятия. Я ожидаю его с осторожным оптимизмом", - цитирует гендиректора FIVB агентство "Р-Спорт" .

Чемпионат мира планировалось провести в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи должны принять Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.