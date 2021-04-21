Серена и Винус Уильямс

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Руководство самого популярного промоушена в области реслинга World Wrestling Entertainment (WWE) выразило заинтересованность в организации матча с участием титулованных американских теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал Tennis World USA , директор организации Стефани МакМэн уверена, что поединок будет интересным с точки зрения зрелищности и спорта.

"Я бы хотела видеть Серену и Винус в WWE. Это интересно в плане спорта. В паре, или индивидуально", - рассказала Стефани в интервью The Rick Eisen Show.

Stephanie McMahon Wants Serena Williams In WWE https://t.co/vOVrIYhdRE pic.twitter.com/Cl8Bw5vt9o — SEScoops (@sescoops) October 30, 2018

Профессиональный реслинг - это театрализованное спортивное шоу, сочетающее непосредственно борьбу и работу на публику. В современном реслинге все чаще прибегают к использованию "вспомогательных предметов", которые помогают одолеть противника, - стульев, столов, лестниц и даже чемпионских поясов.

Дочь главы правления WWE Винса Макмэна также отметила, что есть много спортсменов, в которых заинтересована организация. Однако она не назвала других имен.