В пятницу на территории спорткомплекса "Ахмат-Арена", где проводит домашние матчи в Премьер-лиге грозненский футбольный клуб "Ахмат", был совершен религиозный обряд жертвоприношения.

По поручению генерального директора комплекса в честь приближающейся 69-й годовщины со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова группа людей привезла к стадиону и зарезала быка.

"Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость", - указано в сообщении пресс-службы "Ахмат Арены".

Отец нынешнего правителя Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров родился 23 августа 1951 года. С 1995 по 2000 годы он занимал должность муфтия непризнанной Чеченской Республики Ичкерия, а в октябре 2003 года был избран первым президентом ЧР. Погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном.

Добавим, что в 2013 году Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить жертвоприношения на футбольном поле или на стадионе до, во время или после матчей под своей эгидой, назвав подобные обряды абсолютно неуместными и недопустимыми.

Запрет был введен после того, как перед домашним для казахстанского "Шахтера" (Караганда) матчем квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с шотландским "Селтиком" прямо на стадионе "Астана Арена" был зарезан баран. Инициаторами проведения ритуала, призванного принести удачу принимающей команде, выступили сами футболисты.