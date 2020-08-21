Ginton / DepositPhotos Мюнхенская "Бавария" гарантированно заработает более 120 миллионов евро по итогам выступлений в Лиге чемпионов УЕФА в "коронавирусном" сезоне-2019/20

Ginton / DepositPhotos

Мюнхенская "Бавария" гарантированно заработает более 120 миллионов евро по итогам выступлений в Лиге чемпионов УЕФА в "коронавирусном" сезоне-2019/20. Это рекордная сумма за всю историю проведения главного футбольного еврокубка, нынешний финал которого пока не разыгран.

Ранее финансовый рекорд принадлежал испанской "Барселоне", которая в 2019 году заработала 117,73 млн евро.

"Бавария" получила 15,25 млн за выход в групповой этап, 16,2 млн за шесть побед в групповом этапе, 9,5 млн за выход в 1/8 финала, 10,5 млн за выход в четвертьфинал и 15 млн за выход в финал. Если команда Ханса-Дитера Флика одержит победу в решающем матче, то заработает еще 4 млн и 3,5 млн за попадание в Суперкубок УЕФА.

Также мюнхенский клуб получит 11,5 млн от прав на телетрансляции и 33,24 млн за третье место в рейтинге выступлений в Лиге чемпионов за последнее десятилетие.

Итоговая сумма составит 123 млн евро в случае поражения немцев в финале турнира и возрастет до 130 млн в случае их победы, сообщает портал Kicker.de.

FC Bayern kassiert absolute Rekordsumme - So viel zahlte die UEFA noch nie an einen Champions-League-Teilnehmer #CL https://t.co/mvb9IpfQZV— kicker | UEFA Champions League (@kicker_cl_li) August 20, 2020

Финальный матч Лиге чемпионов сезона-2019/20 пройдет 23 августа в Лиссабоне. "Баварии" в нем будет противостоять французский "Пари Сен-Жермен".