TheAHL / wikimedia.org Денис Гурьянов первым из россиян забросил четыре шайбы в матче плей-офф НХЛ

TheAHL / wikimedia.org

Форвард "Далласа" Денис Гурьянов установил уникальное достижение, забросив четыре шайбы в ворота "Калгари" в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он стал первым из россиян, кому удалось сделать покер в кубковой игре престижной заокеанской лиги.

Шайбы 23-летнего нападающего помогли его команде переломить ход встречи - уступая 0:3 к седьмой минуте, хоккеисты "Даллас Старз" семь раз подряд поразили ворота соперника и выиграли встречу со счетом 7:3, пробившись в 1/4 финала розыгрыша Кубка Стэнли.

"Старз" стали первой командой в истории НХЛ, которая по ходу матча плей-офф уступала три шайбы, а потом вела четыре.

Помимо четырех шайб, за 13,5 минут игрового времени Гурьянов сделал одну результативную передачу, набрав пять очков по системе гол плюс пас.

Ранее в кубковой игре из россиян подобное удавалось только Александру Могильному в 2001 году. Тогда, играя за "Нью Джерси", он забросил две шайбы и отдал три результативные передачи во встрече против "Торонто".

В следующем раунде "Даллас" сыграет с "Колорадо". Ранее в четвертьфинал также пробились "Тампа", "Нью-Йорк Айлендерс", "Бостон" и "Вегас".

Тем временем из розыгрыша Кубка Стэнли выбыл клуб "Вашингтон Кэпиталз", где выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов. В пятом матче первого раунда плей-офф столичная команда уступила "Айлендерс" со счетом 0:4 и позволила соперникам закрыть серию до четырех побед (1-4).