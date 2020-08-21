Белорусский футболист обвинил "Зенит" в проведении договорного матча в Лиге Европы

Бывший игрок сборной Белоруссии Эрик Яхимович заявил, что санкт-петербургский "Зенит" сыграл договорной матч в отборочном раунде Лиги Европы сезона-2018/19 .

По словам 51-летнего ветерана, ныне проживающего в Москве, договорной была ответная встреча российского клуба с минским "Динамо".

Тогда в первой игре третьего квалификационного раунда "Зенит" потерпел поражение со счетом 0:4, но смог выйти в следующий раунд, разгромив соперника на своем поле 8:1. Причем с 72-й минуты "сине-бело-голубые" играли в меньшинстве после удаления полузащитника Леандро Паредеса.

"Да там "слив" был стопудовый. Это просматривалось даже невооруженным глазом. Защитники "Динамо" просто стояли как фишки. Это было печальное зрелище, смотреть на игру было больно. Понятно, что я в том матче болел за минчан. Нафиг мне этот "Зенит", - цитирует Яхимовича белорусское издание "Прессбол".

Ранее непосредственный участник того матча - полузащитник минского "Динамо" Никита Корзун - категорически опроверг сообщения о сдаче кубковой игры "Зениту".

В Лиге Европы сезона-2018/19 "Зенит" дошел до стадии 1/8 финала, где уступил испанскому "Вильярреалу".