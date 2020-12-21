Чемпион Европы 2020 года и действующий чемпион страны в одиночном катании Дмитрий Алиев не выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске из-за запрета врачей.

Как сообщил ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, переносить соревновательные нагрузки медики ему пока не разрешают.

Напомним, в начале декабря 21-летний Алиев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Из-за болезни он пропустил заключительный этап Кубка России, который прошел в Москве 5-8 декабря.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 23 по 27 декабря.

Помимо золотой медали чемпионата Европы, в коллекции Алиева есть серебро европейского первенства.

Напомним, что в декабре среди отечественных фигуристов разразилась настоящая эпидемия коронавируса, во многом по причине пренебрежения спортсменками санитарными нормами. Инфекцию подхватили чемпионка Европы среди одиночниц Алена Косторная, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, двукратная чемпионка страны Анна Щербакова.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущался пренебрежением санитарными нормами за кулисами Гран-при по фигурному катанию, где участники соревнований обменивались объятиями, поцелуями и рукопожатиями.

Кроме того, после московского этапа Гран-при фигуристы весело погуляли на праздничном банкете, который болельщики уже прозвали пиром во время чумы. Многие его участники теперь вынуждены сниматься с турниров.