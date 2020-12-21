Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и телеканал "Матч ТВ" решили простимулировать денежным призом российских биатлонистов, которые не могут завоевать ни одной медали в нынешнем сезоне Кубка мира. Герою, сумевшему прервать антирекордную серию, посулили премию в размере 100 тысяч рублей.

В воскресенье в австрийском Хохфильцене завершился заключительный в декабре этап Кубка мира, где безмедальная серия российских биатлонистов достигла 39 гонок. Ранее Губерниев пообещал съесть ботинок, если серия достигнет отметки в 50 гонок.

"Вместе с "Матч ТВ" и программой "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" мы запускаем конкурс. Следующий российский биатлонист, завоевавший медаль на Кубке мира, получит от нас 100 тысяч рублей! Если это произойдет в эстафете, то награда делится на четверых. Все очень ждут, когда уже наши смогут подняться на пьедестал. Мы делаем все возможное, чтобы воодушевить сборную России. Ребята уже задолжали болельщикам медали", - заявил телеведущий в прямом эфире.

Матч ТВ и "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" выплатят 100 тысяч рублей тому, кто прервет антирекордную серию ????



Российские биатлонисты остаются без медалей уже 38 гонок подряд. Сегодня Губерниев объявил о специальном бонусе для первого нашего спортсмена, который заедет в призы ???? pic.twitter.com/ony7UrL0Z5— Матч ТВ (@MatchTV) December 20, 2020

Акцию Губерниева прокомментировал бывший главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.

"Мое мнение заключается в том, что все это выглядит некрасиво, в том числе все эти истории с перчатками и ботинками Губерниева, - заявил Хованцев ТАСС. - Если даже говорить о чисто материальной стороне вопроса, то спортсмен, попадая на Кубке мира на пьедестал, получает гораздо больше. Как дополнительные 100 тысяч рублей могут его заинтересовать? Это просто смешно, вот сегодня Александр Логинов занял десятое место, за него он и так получил значительно больше. Так что все это, как мне кажется, просто пиар-акция".

Эквивалентную 100 тысячам рублей (1 100 евро) сумму биатлонисты на Кубке мира получают за попадание в личных гонках на 15-е место. За третье место они получают 9 тысяч евро (800 тыс. рублей), за первое - 15 тысяч евро (1,3 млн рублей).

Розыгрыш Кубка мира после Нового года возобновится двумя этапами в немецком Оберхофе, которые пройдут с 8 по 17 января.