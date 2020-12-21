Гандболистки сборной Норвегии в восьмой раз стали чемпионками Европы
 
Гандболистки сборной Норвегии в восьмой раз стали чемпионками Европы
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Победителем завершившегося в Дании чемпионата Европы по гандболу среди женских команд стала сборная Норвегии. В финале первенства континента в воскресенье в Хернинге норвежки со счетом 22:20 переиграли француженок.

Норвежки выиграли чемпионат Европы в рекордный восьмой раз, на счету французской команды один титул.

Бронзовые медали чемпионата добыла сборная Хорватии, которая в матче за третье место со счетом 25:19 обыграла хозяек турнира - команду Дании.

Сборная России заняла пятое место, не пробившись в полуфинал из основного раунда турнира. Россиянки набрали 7 очков и заняли третье место в своей группе, уступив в решающем матче хозяйкам турнира со счетом 23:30. Это поражение стоило должности главному тренеру испанцу Амбросу Мартину, по ходу турнира передавшему бразды правления Алексею Алексееву.

Сборная России ни разу не выигрывала золотые медали чемпионата Европы, по два раза россиянки становились вторыми и третьими.