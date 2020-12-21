Wavebreakmedia / DepositPhotos Гандболистки сборной Норвегии в восьмой раз стали чемпионками Европы

Wavebreakmedia / DepositPhotos

Победителем завершившегося в Дании чемпионата Европы по гандболу среди женских команд стала сборная Норвегии. В финале первенства континента в воскресенье в Хернинге норвежки со счетом 22:20 переиграли француженок.

Норвежки выиграли чемпионат Европы в рекордный восьмой раз, на счету французской команды один титул.

Бронзовые медали чемпионата добыла сборная Хорватии, которая в матче за третье место со счетом 25:19 обыграла хозяек турнира - команду Дании.

Сборная России заняла пятое место, не пробившись в полуфинал из основного раунда турнира. Россиянки набрали 7 очков и заняли третье место в своей группе, уступив в решающем матче хозяйкам турнира со счетом 23:30. Это поражение стоило должности главному тренеру испанцу Амбросу Мартину, по ходу турнира передавшему бразды правления Алексею Алексееву.

Наша прекрасная команда благополучно вернулась в Россию ????????



Огромное спасибо всем, кто переживал и болел за сборную! С вашей поддержкой у нее обязательно будут новые победы ????

До скорых встреч!

#handballRussia #EHFEuro2020 pic.twitter.com/SjCiFLuOmS— Гандбол России (@rushandball) December 19, 2020

Сборная России ни разу не выигрывала золотые медали чемпионата Европы, по два раза россиянки становились вторыми и третьими.