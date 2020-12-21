Бывший футболист "Спартака" и лучший игрок СССР 1972 года Евгений Ловчев жестко раскритиковал нападающего московского клуба Александра Кокорина, отправившегося лечить свою травму на Мальдивы.

Ранее клуб дал Кокорину указание тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно на клубной базе в Москве. Однако 29-летний нападающий, у которого был диагностирован надрыв четырехглавой мышцы бедра, вопреки указанию покинул базу и отправился в отпуск на Мальдивы. Игрок выразил готовность оплатить проживание на тропических островах своего реабилитолога и физиотерапевта.

Ветеран "Спартака" Ловчев назвал поступок Кокорина хамством по отношению к профессии.

"Возможно, он посчитал, что его наказывают за что-то, и поэтому так по-хамски ответил. Думаю, он получит огромный штраф, но, к сожалению, на него это не подействует. Сегодняшний стимул для футболиста, то есть бабло, для него не работает. Он обожрался этим баблом, и даже штрафы его не пугают. Скажу грубо, но тюрьма его ничему не научила", - цитирует Ловчева "Спорт-Экспресс".

О "бегстве" Кокорина на Мальдивы жестко высказался еще один бывший футболист московского "Спартака" - Юрий Гаврилов.

"Улетел на Мальдивы? А он что, устал так сильно? Он живет своей жизнью, я так понимаю, ни от кого не зависим, что хочет, то и делает, финансы ему позволяют. Если б у меня три рубля в кармане было, куда бы я полетел? Ты для команды еще ничего не сделал, а уже едешь на Мальдивы отдыхать!" - негодует 67-летний ветеран.

"Все понимают, что им завышают зарплаты, только они ничего не делают для этого. Предположим, что я профессиональный футболист, пропустил практически половину сезона, все травмы и болезни берем в учет. Я потерял это время, какие мне Мальдивы. Должен готовиться к следующему году, два месяца для этого есть, а я поехал отдыхать. Нормально это? Отношение такое не у него одного, а у многих футболистов, которые сейчас играют в РПЛ. Где он хочет - играет, где не хочет - не играет", - заявил Гаврилов "СЭ".

Кокорин перешел в "Спартак" летом 2020 года на правах свободного агента. На счету 29-летнего футболиста два гола с пенальти в 10 матчах за красно-белых.

В одном из недавних интервью Александр, отбывший тюремный срок за резонансные драки в центре Москвы, порассуждал о ненависти и зависти россиян к тем, кто успешен и зарабатывает много денег. Он искренне недоумевал, почему "народ" не испытывает перед ним должного восхищения, не уважает за успешность и благосостояние.