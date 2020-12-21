Суд Осло приговорил двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежца Петтера Нортуга к семи месяцам тюрьмы за хранение наркотиков и безрассудное вождение, сообщает местный телеканал NRK.

Также Нортуг был пожизненно лишен водительских прав. Однако в стране существует практика, согласно которой водительские права можно восстановить, но не менее чем через пять лет после их изъятия.

Отмечается, что бывший спортсмен не стал возражать против наказания после короткой консультации со своим адвокатом.

Защитник спортсмена настаивал на 6 месяцах заключения, в этом случае по норвежским законам его клиент мог бы отбыть наказание на свободе, однако его передвижение фиксировалось бы при помощи электронного браслета.

Northug godtok straffen etter en kort prat med sin forsvarer. https://t.co/XR4a02emDd— NRK Sport (@NRK_Sport) December 21, 2020

В середине августа знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг был задержан полицией за безрассудное вождение автомобиля, которое он при этом снимал на мобильную камеру. Он был отправлен на медицинское освидетельствование, а в доме лыжника нашли кокаин.

Позднее 34-летний Нортуг рассказал о проблемах с наркотиками и признался, что ему нужна помощь.

Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года. Он является двукратным чемпионом Олимпийских игр 2010 года, также на той Олимпиаде он выиграл серебро в эстафете и бронзу в личном спринте. Норвежец становился победителем чемпионатов мира 13 раз - это рекорд среди мужчин.

В 2014 году Петтер попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пассажир в его машине сломал ключицу. Атлет скрылся с места аварии, но позже был приговорен к 50 дням тюрьмы.