АГН Москва / Сергей Киселев Российский футбольный союз (РФС) отстранил от работы на неопределенный срок главного арбитра матча 18-го тура Премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и московским "Спартаком" Игоря Панина

АГН Москва / Сергей Киселев

Российский футбольный союз (РФС) отстранил от работы на неопределенный срок главного арбитра матча 18-го тура Премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и московским "Спартаком" Игоря Панина.

По данным издания "Спорт-Экспресс", через несколько часов после игры в Сочи Панин был замечен в одном из отелей города в компании представителей местного футбольного клуба. На встрече распивались спиртные напитки.

РФС посчитал такое поведение арбитра неприемлемым и нарушающим внутренний кодекс арбитра. При этом сам Панин произошедшее отрицает.

"Арбитр Игорь Панин отстранен на неопределенный срок за нарушение кодекса", - подтвердил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью порталу Sport24.

Встреча "Сочи" - "Спартак" прошла 12 декабря и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. По ее окончании у красно-белых возникли вопросы по решениям судьи. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза рассмотрела три спорных эпизода и поддержала все решения Панина.

Другим итогом этой встречи стала трехматчевая дисквалификация тренера красно-белых Доменико Тедеско, который, среди прочего, во время игры показывал в сторону скамейки запасных жест "шелест купюр".

Проиграв "Сочи", "Спартак" дал возможность "Зениту" стать единоличным лидером РПЛ. Вскоре по итогам очного противостояния на "Газпром-Арене" отставание москвичей от петербургского клуба увеличилось до 6 баллов. Тедеско после матча с "Зенитом" сообщил, что не будет продлевать контракт со "Спартаком", который рассчитан до конца текущего сезона.