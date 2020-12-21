Тренера "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицировали на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского клуба "Спартак" Доменико Тедеско на три матча по итогам инцидентов в игре 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи" (0:1), а также оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

После игры, состоявшейся 12 декабря, бразильский полузащитник хозяев с российским паспортом Жоаозиньо в подтрибунном помещении арены "Фишт" толкнул помощника тренера гостей немца Андреаса Хинке, о чем Тедеско сообщил в эфире "Матч Премьер".

По версии "Сочи", конфликт спровоцировал Тедеско, отказавшись пожать руку вратарю хозяев Сослану Джанаеву и даже оттолкнув россиянина.

После игры московский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные и расистские высказывания в адрес Тедеско, поскольку тот сказал немцу "это наша земля".

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что Тедеско сам поступил неправильно и посоветовал научиться с честью проигрывать. Тренер сочинцев Олег Фоменко на пресс-конференции рассказал, что вратарь после игры подошел пожать руку немецкому тренеру, а тот в нецензурной форме начал выражать недовольство.

Тренера вратарей сочинцев Бородина КДК РФС оштрафовал на 50 тысяч рублей, а полузащитника хозяев Жоазиньо признал невиновным.

Матч "Сочи" и "Спартака" снова закончился скандалом ????



В подтрибунном помещении началась потасовка, а Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударил игрок соперников ????



Ну и жесть:https://t.co/8gGQ9X27wL pic.twitter.com/s7a4WiDKgm— Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2020

Проиграв "Сочи", "Спартак" дал возможность "Зениту" стать единоличным лидером РПЛ. Вскоре по итогам очного противостояния на "Газпром-Арене" отставание москвичей от петербургского клуба увеличилось до 6 баллов.

Тедеско после матча с "Зенитом" сообщил, что не будет продлевать контракт со "Спартаком", который рассчитан до конца текущего сезона.