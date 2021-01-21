Паула Бадоса

Peter Menzel / Flickr

Испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая 67-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), заразилась коронавирусом на обязательном карантине перед Открытым чемпионатом Австралии, который пройдет 8-21 февраля в Мельбурне.

"У меня плохие новости. Сегодня я получила положительный результат теста на COVID-19. Я плохо себя чувствую, и у меня есть некоторые симптомы, но я постараюсь выздороветь как можно быстрее. Меня отвезли в оздоровительный отель для изоляции и наблюдения. Спасибо за вашу поддержку, я вернусь еще сильнее", - сообщила Бадоса в Twitter .

23-летняя спортсменка с первого дня пребывания в Австралии находилась в полной изоляции, потому что пассажир ее рейса сдал положительный ковид-тест.

Паула выражала недовольство жесткими мерами, принятыми организаторами и австралийскими властями. В один из первых дней карантина она заявила, что вообще не контактировала с зараженным и считает все происходящее абсурдом.

Федерация тенниса Австралии организовала и оплатила чартерные рейсы для игроков и их команд, которым следовало приехать в город 15-18 января. По задумке организаторов, условия должны быть строгими , но после карантина теннисисты смогут жить где угодно, ходить куда угодно, играть тренировочные матчи, а потом выступать перед полными трибунами.

Из-за борьбы с распространением коронавируса матчи квалификации проходили за пределами Австралии. Женщины определили участников турнира в Дубае, мужчины - в Дохе.