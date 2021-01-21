Федор Емельяненко

Пресс-служба Президента России

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко был госпитализирован в московскую клиническую больницу N 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

Данное медицинское учреждение остается стационаром первого эшелона для пациентов с COVID-19.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник, состояние 44-летнего спортсмена, почетного президента и председателя наблюдательного совета Союза смешанных единоборств России у врачей опасений не вызывает.

"Критических проблем нет. Чувствует себя хорошо", - сообщил собеседник агентства.

Сообщается также, что у Федора пропало обоняние, была температура. Выявили двустороннюю пневмонию при коронавирусе. Однако "все уже позади" и в скором времени спортсмена выпишут из больницы.

"Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелегкий труд", - написал Емельяненко на своей странице в Instagram.

Напомним, что Федор Емельяненко по прозвищу Последний Император одержал 39 побед и потерпел шесть поражений в смешанных единоборствах. Еще один его бой был признан несостоявшимся. Он также является четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо.

В последний раз боец выходил в клетку 29 декабря 2019 года, когда на турнире Bellator X Rizin и победил техническим нокаутом американца Куинтона Джексона.