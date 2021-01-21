Гандболисты сборной России потерпели первое поражение на чемпионате мира

Handball Egypt2021 / youtube.com

Гандболисты сборной России потерпели первое поражение на проходящем в Египте чемпионате мира среди мужских команд, уступив в матче основного группового раунда хозяевам соревнований.

Встреча группы 4, прошедшая в среду в Каире, завершилась со счетом 28:23 (15:8) в пользу египтян. Самым результативным у проигравших оказался Сергей Марк Косоротов, который провел восемь мячей.

"В первые минуты наша команда выдерживала заданный темп, но потом начала ошибаться. И если оборону постепенно удалось наладить, то реализация атак так и осталось слабым местом. В конце первого и начале второго таймов сборная России имела шансы резко сократить отставание, но упустила несколько хороших моментов. В остальном козыри команды, принимающей турнир, оказалось слишком сильны", - отмечает пресс-служба Федерации гандбола России.

После этого поражения россияне с тремя баллами в трех матчах опустились со второго на четвертое место в турнирной таблице. В плей-офф выходят по две лучшие команды из четырех групп.

На основном этапе российские гандболисты также встретятся со сборными Северной Македонии (22 января) и Швеции (24 января).