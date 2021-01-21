Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин дал согласие на переход в итальянский футбольный клуб "Фиорентина", где в конце недели должен пройти медицинское обследование, утверждает издание La Gazzetta Dello Sport.
Итальянская газета назвала новичка "Фиорентины" "плохим мальчиком", припомнив ему стрельбу на кавказской свадьбе и тюремный срок за избиение стулом госчиновника.
По данным источника, соглашение со "Спартаком" уже достигнуто. "Фиорентина" заплатит 5 млн евро за форварда, который будет играть в паре с сербским нападающим Душаном Влаховичем. Сумма личного контракта россиянина составит около 2 млн за сезон, плюс ряд бонусов.
Александр уходит из "Спартака" с понижением зарплаты, в Москве ему платили 3 млн евро в год.
Ожидается, что уже завтра 29-летний игрок прибудет во Флоренцию для прохождения медосмотра и заключения сделки.
#calciomercato Un "bad boy" per rialzare la #Fiorentina: in arrivo #Kokorin come spalla di #Vlahovic https://t.co/diANGAeNo2— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) January 20, 2021
"Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там. Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, "Спартаку" поступило предложение. Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате", - заявил "СЭ" агент нападающего Тимофей Бердышев.
Кокорин выступает за "Спартак" с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых восемь матчей в чемпионате России, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость Александра оценивается порталом Transfermarkt.de в 4,5 млн евро.
"Фиорентина" после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.