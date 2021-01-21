Роналду принес "Ювентусу" девятый Суперкубок Италии и побил мировой рекорд

Анна Нэсси / wikimedia.org

Туринский "Ювентус" благодаря рекордному голу Криштиану Роналду переиграл "Наполи" в матче за Суперкубок Италии и завоевал девятый подобный трофей в своей истории.

Встреча на стадионе "Мапеи" в городе Реджо-нель-Эмилия завершилась со счетом 2:0 в пользу чемпионов Италии, одолевших обладателей кубка страны. У победителей отличились Криштиану Роналду (64') и Альваро Мората (90+5'). "Наполи" мог спастись на 80-й минуте благодаря пенальти, но Лоренцо Инсинье пробил рядом со штангой.

Криштиану Роналду вышел на чистое первое место по количеству голов в официальных матчах в истории футбола. Для 35-летнего португальца забитый мяч стал 760-м в карьере за клубы и сборную. Он превзошел достижение бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего до 1950-х годов.

???? Роналду - лучший в истории по голам в официальных матчах!

⚽ Семьсот шестьдесят мячей!

???? Легенда! pic.twitter.com/1J7iz8BmFM — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 20, 2021

"Ювентус" завоевал Суперкубок Италии в рекордный девятый раз. У идущего следом "Милана" 7 побед.