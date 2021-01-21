Четырех российских легионеров "Вашингтона" отстранили от игр за нарушение режима

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Российские легионеры клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов попали в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды, из-за нарушения медицинского протокола лиги о COVID-19 в пунктах, касающихся общения игроков без масок и соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщает пресс-служба лиги .

Как выяснилось, они собрались в одном гостиничном номере во время выездного турне в начале сезона, вступив в близкий контакт с высоким риском заражения коронавирусом и без использования медицинских масок.

О сроках возвращения россиян в строй не сообщается.

Также не раскрывается точная причина отстранения. Согласно 200-страничному протоколу НХЛ о COVID-19, это может быть связано с положительным результатом теста на коронавирус, проявлением симптомов заболевания, тесным контактом с зараженным, а также близким контактом с высоким риском заражения за пределами одобренных зон (хоккейная площадка, раздевалка команды).

НХЛ в связи с инцидентом наложила на "Вашингтон" штраф в размере 100 тысяч долларов.

"Сотрудники нашего клуба приложили массу усилий для создания безопасных условий для игроков, чтобы они могли соревноваться в этом сезоне. Мы разочарованы решением хоккеистов собраться в одном гостиничном номере и за пределами одобренных зон. Принимаем решение НХЛ и еще раз повторим действующие протоколы COVID-19, чтобы убедиться, что игроки полностью их соблюдают", - говорится в заявлении клуба.

Капитан клуба Овечкин извинился за решение провести время со своими одноклубниками и пообещал сделать выводы из случившегося.

После четырех матчей регулярного чемпионата "Вашингтон" располагается на втором месте в таблице Восточного дивизиона с шестью очками.