Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Габриэль Дэйлман победила в конкурсе красоты Miss Ontario и завоевала право выступить на Miss World Canada 2020, который пройдет в ноябре.

Благодаря этому результату 22-летняя спортсменка поборется за право представлять свою страну на престижном ежегодном конкурсе "Мисс мира".

"Я участвую в Miss World Canada, так как намерена стать вдохновителем и примером для подражания. Вы знаете мою историю, и я хочу помочь людям, которые борются с теми же проблемами, что и я, и даже тем, кто испытывает какие-то другие трудности. Я хочу сделать это, чтобы вы знали: есть кто-то, кто верит в вас и всегда будет с вами", - написала Дэйлман в Instagram.

Ранее Габриэль признавалась, что страдает от депрессии, расстройства пищевого поведения, синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

За карьеру в фигурном катании спортсменка представляла Канаду на Олимпийских играх 2014 и 2018 годов. На Олимпиаде в Пхенчхане Дэйлман завоевала золото в командном турнире. Также в ее активе бронзовая медаль чемпионата мира 2017 года.