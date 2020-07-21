ВСЕ ФОТО Первый канал покажет церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр-1980, прошедших в Москве 40 лет назад

Стоп-кадр видео ТВ СССР / YouTube "В честь 40-летнего юбилея в 11:20 на Первом канале будет показана церемония открытия Олимпиады и торжественное зажжение чаши Олимпийского Огня в Лужниках с участием олимпийских чемпионов Виктора Санеева и Сергея Белова", - говорится в сообщении

Стоп-кадр видео ТВ СССР / YouTube Трансляциям записей церемоний будет предшествовать показ фильма "Олимпиада-80. Больше чем спорт" о подготовке и проведении XXII Летних Олимпийских Игр в Москве

Стоп-кадр видео Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России / YouTube

Первый канал покажет церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр-1980, прошедших в Москве 40 лет назад. Как сообщает пресс-служба телеканала, показ запланирован на 1 августа.

"В честь 40-летнего юбилея в 11:20 на Первом канале будет показана церемония открытия Олимпиады и торжественное зажжение чаши Олимпийского Огня в Лужниках с участием олимпийских чемпионов Виктора Санеева и Сергея Белова", - говорится в сообщении.

Зрители также увидят церемонию закрытия Игр, прощание с Олимпиадой и Мишкой - символом турнира и исполнении песни "До свиданья, Москва", которую спел Лев Лещенко и Татьяна Анциферова.

Трансляциям записей церемоний будет предшествовать показ фильма "Олимпиада-80. Больше чем спорт" о подготовке и проведении Игр. Воспоминаниями поделятся строители, волонтеры, специалисты, обеспечивавшие трансляцию игр, а также ветераны КГБ, которые расскажут, как обеспечивалась безопасность на Олимпийских играх.

Среди участников фильма - Константин Эрнст, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Михаил Боярский, Владимир Познер, Эдуард Успенский, Александр Жуков, чемпионы и призеры Олимпийских игр.

Напомним, что праздничные мероприятия на стадионе "Лужники", посвященные 40-летнему юбилею проведения Олимпийских игр в Москве, были отменены из-за пандемии коронавируса. На торжества планировали пригласить главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха и множество гостей, включая тех, кто бойкотировал эти соревнования из-за политических событий.

Летняя Олимпиада в 1980 году прошла в Москве с 19 июля по 3 августа и, несмотря на бойкот США, имела колоссальный успех. Сборная СССР заняла первое место в общекомандном зачете, выиграв 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей.