Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) португалец Виктор Кашшаи назвал правильными все решения бригады арбитров полуфинального матча Кубка России между питерским "Зенитом" и столичным "Спартаком"

Arvedui89 / commons.wikimedia.org Оценивая итоги сезона и аномальное количество судейских ошибок не в пользу "Спартака" , владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что его команда мужает, когда терпит этот произвол. Он также предрек "Зениту" фиаско в Лиге чемпионов, где у питерцев не будет поддержки арбитров

Александр Мысякин / commons.wikimedia.org

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) португалец Виктор Кашшаи назвал правильными все решения бригады арбитров полуфинального матча Кубка России между питерским "Зенитом" и столичным "Спартаком". Ранее москвичи неоднократно жаловались на предвзятое судейство в пользу питерцев, в том числе и в этом матче.

Вот комментарий эпизода, случившемся в штрафной площади "Зенита" на девятой минуте игры.

"Сегодня увидел фотографию, на которой видно, что произошло в эпизоде со спартаковцем Соболевым и зенитовцем Жирковым. Мы должны обратиться к протоколу VAR. Была борьба между нападающим и защитником, сначала Соболев тянул и толкал Жиркова", - цитирует портал "Чемпионат" выступление Кашшаи на пресс-конференции.

По словам главы департамента судейства, арбитр Сергей Иванов не задействовал в данный момент систему видеопомощи рефери, поскольку "VAR вмешивается, только когда есть явная очевидная ошибка.

Матч "Зенит" - "Спартак" прошел 19 июля в Петербурге. Он завершился со счетом 2:1 в пользу "Зенита", который провел один из голов с пенальти после просмотра видеоповтора момента в штрафной площади "Спартака". Ряд решений арбитров эксперты назвали ошибочными в пользу "Зенита", в адрес рефери последовали критические высказывания, в том числе от руководства "Спартака".

Красно-белые обратились в судейский комитет РФС с просьбой дать оценку работе арбитров в полуфинале и оценить действия бригады Иванова по четырем эпизодам, случившимся на 9-й, 60-й, 81-й и 89-й минутах. Речь идет о единоборствах, которые могли бы трактоваться как поводы для пенальти в ворота "Зенита" или удаления игрока хозяев.

Оценивая итоги сезона и аномальное количество судейских ошибок не в пользу "Спартака" , владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что его команда мужает, когда терпит этот произвол. Он также предрек "Зениту" фиаско в Лиге чемпионов, где у питерцев не будет поддержки арбитров.

Московский "Спартак" с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров. Поражение от "Зенита" лишило команду последней надежды на участие в еврокубках.