Оригинальный рисунок пяти колец руки основателя современного олимпийского движения барона Пьера де Кубертена будет выставлен на аукцион, который пройдет 26 июля в Каннах.

Стоимость лота, до сего времени находившегося в частной швейцарской коллекции, оценивается в 100 тысяч евро, сообщает Inside the Games.

Узнаваемое во всем мире изображение переплетения пяти колец - синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов на белом фоне выполнено графитом и гуашью на листе размером 21 на 27 сантиметров, на карточке имеется автограф де Кубертена.

Барон придумал символ, символизирующий единение пяти континентов, в 1913 году и опубликовал его в издании "Олимпийское обозрение".

Его планировалось представить широкой публике на конгрессе Международного олимпийского комитета в Париже в июне 1914 года, но из-за Первой мировой войны мероприятие не состоялось. Олимпийский флаг впервые был поднят публично на Играх 1920 года в бельгийском Антверпене.

Original Pierre de Coubertin drawing of Olympic rings to be auctioned.



Se subastará el dibujo original de los anillos olímpicos de Pierre de Coubertin.



English note: https://t.co/2Jrgs7YZO0

Nota en español: https://t.co/TOmbJAUYq4



via @insidethegames pic.twitter.com/b1lJzOcD6M— ODECABE/CACSO (@Odecabe_Cacso) July 21, 2020

В декабре прошлого года на аукционе в Нью-Йорке за рекордную сумму в 8,8 млн долларов был продан составленный де Кубертеном рукописный манифест Олимпийских игр. Реликвию приобрел российский миллиардер Алишер Усманов и передал ее в дар Олимпийскому музею в Лозанне.

В документе содержалась идея возрождения древнегреческой традиции олимпийских соревнований, озвученная де Кубертеном во время выступления в Университете Сорбонны в Париже в 1894 году. По замыслу барона, Игры призваны обеспечить мирную конкуренцию между странами.