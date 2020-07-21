Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал дубль в матче 34-го тура Серии А против "Лацио" (2:1) и установил сразу два рекорда результативности.

Для 35-летнего португальского форварда эти голы стали 50-м и 51-м в итальянском чемпионате. Роналду быстрее всех перевалил за гроссмейстерскую отметку в 50 мячей в чемпионате Италии, для этого ему понадобился всего 61 матч. Предыдущий рекордсмен - украинец Андрей Шевченко - свой 50-й мяч забил в 68-м матче сезона-1994/95.

Кроме того, Криштиану стал первым в истории футболистом, кому покорилась отметка в 50 или более голов в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и итальянской Серии А.

В Англии в составе "Манчестер Юнайтед" он забил 84 мяча в 196 матчах, а в Испании отметился 311 мячами в 292 играх за мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне Роналду борется с Чиро Иммобиле за звание лучшего бомбардира итальянского чемпионата - у обоих бомбардиров по 30 забитых мячей.