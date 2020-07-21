miketyson / Instagram Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон опубликовал очередное видео со свей тренировки, где он вновь демонстрирует впечатляющие скорость и реакцию

miketyson / Instagram

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон опубликовал очередное видео со свей тренировки, где он вновь демонстрирует впечатляющие скорость и реакцию. Менее чем за сутки ролик в соцсетях просмотрели более миллиона человек.

54-летний Тайсон ранее объявил, что собирается "тряхнуть стариной" и вернутся на ринг для нескольких благотворительных выставочных боев, которые помогут собрать деньги на благотворительные цели. Дабы не быть голословным, легендарный супертяж уже выкладывал видео своих тренировок.

Кто станет соперником Майка после возобновления карьеры до сих пор неизвестно. Сам Тайсон, не выходившего на ринг с 2005 года, заявил о том, что хотел бы померяться силами с Джоном Джонсом, предложив лучшему бойцу ММА попробовать себя в поединке по правилам бокса.

Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В 2013 году Майк был внесен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).